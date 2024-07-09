İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 25 ilde "Kuyu-8" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

"Sosyal medyada 'Neslim Güngen' olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de içinde bulunduğu 54 şüpheli yakalandı" bilgisini veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Neslihan ve İnanç Güngen adlı şüphelilerin; Sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin işyeri açmalarına aracılık ettikleri, diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu. Organize suç örgütlerine, kara para aklamaya çalışanlara, suçta kibirlenenlere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun, suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1810587921780453697