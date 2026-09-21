Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası ve 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle farklı nesilleri bir araya getiren özel bir etkinliğe imza attı. 'Herkes İçin Hareketlilik' ana teması ve 'Nesiller Arası Adalet' odağı doğrultusunda düzenlenen buluşmada, kahraman gaziler ile çocuklar kent turunda aynı otobüsü paylaştı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ​Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi ve Çocuk Hakları Birimi iş birliğinde gaziler ve çocuklar anlamlı bir etkinlikte buluştu.

Eskişehir'in simge turistik aracı Otobes26 ile gerçekleştirilen gezide, minikler ve gaziler kentin tarihi ile kültürel mekânlarını birlikte keşfetti. Yolculuk süresince çocukların gazilere kentin turistik noktalarını anlatması ve gazilerin rehberliğinde keyifli anlar yaşanması renkli görüntülere sahne oldu.

​Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Hakan Öncü, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kuşaklararası bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, çocuklar ile gazilerin bu rotada bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

​Gaziler ise çocuklarla vakit geçirmekten büyük gurur duyduklarını dile getirerek, onlara rehberlik etmenin ve Eskişehir'in tarihi mirasını aktarmanın kendilerine mutluluk verdiğini belirtti. Gaziler, organizasyona imza atan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

​Çocuklar da gazilerle birlikte vakit geçirmenin heyecan verici olduğunu ve Eskişehir'i onların rehberliğinde gezmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim dönüştüğünü vurguladı.

​Gaziler ve çocuklar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz OtobEs26 Turistik Eskişehir Hattı ile Kentpark, Opera, Adalar, Haller , Vecihi Hürkuş Parkı, Tren Garı, Devrim Arabası, Sazova Parkı, Aktif Yaşam Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Eti Arkeoloji Müzesi, Odunpazarı Evleri, AKM (Atatürk Kültür Merkezi), Aşk Adası'nı gezdi.