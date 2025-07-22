İçişleri Bakanlığı'nın uzun bir süredir gündeminde olan siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüpheli daha yakalandı. 17 il merkezli operasyonlarda 46 şüpheli tutuklanırken, 20'si hakkında adil kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli “Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüphelinin gözaltına alındığı olaylarda şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri,

yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, internet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildiği bildirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 7545 Sayılı Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis,

Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve örgüte üye olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1947511667694457036

Olaylarda yaklaşık 107 milyon TL değerinde 2 adet araç, 2 adet deniz aracı ile 2 adet şirkete de el konuldu.

Gözaltına alınan 179 şüpheliden 46'sı tutuklanırken, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyerlerle peşlerinde olduklarını yineledi.