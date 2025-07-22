Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla başlatılan ‘Mazot Desteği’ projesi kapsamında 6 bine yakın üreticiye yüzde 100 hibeli mazot desteği sağlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’da çiftçilerin üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alabilmesi için kırsal kalkınmaya yönelik birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve daha fazla gelir elde edebilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 Haziran’da uygulamaya alınan yüzde 100 hibeli ‘Mazot Desteği’ projesi ile başvuru şartlarını sağlayan yaklaşık 6 bin Bursalı üreticiye, düzenlenen törenle kişi başı 4 bin TL değerinde mazot kartı teslim edildi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Osmangazi Salonu’nda düzenlenen teslim törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra, Milli Eğitim Eski Bakanı Turhan Tayan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, belediye yöneticileri, muhtarlar ve çiftçiler katılım gösterdi.

Mazot desteği programının planlı tarımsal altyapıyı güçlendirmek, kayıtlı üretimi yaygınlaştırmak ve veriye dayalı kırsal yönetim anlayışını geliştirmek adına da önemli bir adım olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, ‘’Bu desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimize yönelik olarak hayata geçirdik. Bu yönüyle mazot desteğimiz, istatistiksel ve yapısal bir işlev de görmektedir. Üretimi izlenebilir, ölçülebilir, planlanabilir hale getirmeden, ne verimlilikten ne de sürdürülebilirlikten söz etmek mümkündür. Kimin ne kadar ektiğini, hangi üründen ne kadar verim alındığını ve hangi alana ne kadar destek sağlandığını bilirsek, Bursamızda üretimin gerçek tablosunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Çiftçimiz plansızlık sebepli kayıplar yaşıyor. Planlamayı doğru yaptığımız takdirde çiftçimizin geliri artar, toprağımız korunur. Köylerdeki gençler il merkezine gelmek yerine ektikleri tarladan ürünlerinin karşılığını alır ve akabinde iyi bir hayat sürmelerinin önü açılmış olur. Bu nedenle mazot desteği gibi projelerimiz sadece bugünün ihtiyacını karşılamıyor, yarının güçlü tarım altyapısını da inşa ediyor’’ diye konuştu.

‘’ÇİFTÇİLERİMİZDEN DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUM’’

Son günlerde Bursa’da ve Türkiye’de yaşanan orman yangınlarına da değinen Başkan Mustafa Bozbey, yangınların önlenmesi noktasında çiftçimizden duyarlı olmalarını beklediğini ifade etti. Karşı karşıya kalınan susuzluk tehdidine de değinen Başkan Bozbey, ‘’Büyük bir tehlike altındayız. Önümüzdeki yıllarda sulama ile ilgili planlarımızın tümünü gözden geçirmemiz gerekecek. Çünkü ürettiğimiz kadar, korumakla da sorumluyuz’’ dedi.

Daha sora Başkan Bozbey tarafından üreticilere mazot kartları teslim edildi.