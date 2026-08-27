Google, okula dönüş dönemine özel olarak uygun koşulları karşılayan üniversite öğrencilerine dünya genelinde ilk bir yıl ücretsiz Google AI Plus aboneliği sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Google, üniversite öğrencilerinin derslerinde başarılı olmalarını destekleyecek yapay zeka araçlarıyla buluşturuyor. Bu kapsamda dünya genelinde uygun koşulları karşılayan üniversite öğrencileri, ilk bir yıl boyunca ücretsiz Google AI Plus aboneliği edinebiliyor. Abonelik; Gemini Omni'ye erişim, Google Gemini'da 2 kat daha yüksek kullanım limitleri ve 400 GB depolama alanı sunuyor.

Kayıtlar https://goo.gle/universiteli adresi üzerinden yapılabiliyor.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞMA DENEYİMİ

Gemini Notebook, ders materyalleri yüklendikten sonra öğrencinin bilgi eksiklerini tanılama testiyle belirleyip kişiselleştirilmiş kısa dersler ve testler sunarken, ilerlemenin gerçek zamanlı bir gelişim panosundan takip edilmesini sağlıyor. Görsel öğrenmeyi tercih edenler için etkileşimli görselleştirmeler, doğrudan sohbet içinde 3D bileşenler ve simülasyonlar (örneğin 3D DNA yapıları, etkileşimli grafikler) oluşturarak konuların daha rahat kavramasına imkân tanıyor. Ayrıca Gemini Live'a entegre edilen Deep Research gücü sayesinde öğrenciler, arka planda detaylı araştırma raporları derletebiliyor; rapor hazır olduğunda bildirim alarak Gemini Live üzerinden sesli sohbet ile araştırmayı detaylandırıp sorular sorabiliyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İLK 12 AY ÜCRETSİZ GOOGLE AI PLUS PLANI

Türkiye'de 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencileri ilgili linkten kayıt yaptırarak ilk 1 yıl ücretsiz Google AI Plus planı kapsamında yapay zeka araçlarından ve planın avantajlarından yararlanabiliyor.

2025 yılında 1 yıllık ücretsiz tekliften yararlanan kullanıcılar ise yeni dönem üyeliklerini, mevcut paketlerini tanımladıkları tarihin yıl dönümünden (üyelik bitiş tarihinden) itibaren aktif hale getirebiliyor.

2025 öğrenci teklifinden halihazırda yararlananlar yeni teklife mevcut üyelik bitiş tarihinden itibaren katılım sağlayabiliyor.

Otomatik ücretlendirmenin başlamaması için mevcut aboneliğin, süresi dolmadan iptal edilmesi gerekiyor.