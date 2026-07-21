MSB, Somali Deniz Görev Grubu kapsamında TCG Göksu, Gelibolu ve Bartın'ın; Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve koruma görevlerini kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Deniz Görev Grubu kapsamında görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın paylaşımına göre, TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın tarafından, Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevi devam ediyor.

Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının, görev sahasında deniz güvenliğinin sağlanması ve ilgili gemilerin faaliyetlerinin emniyetli şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalarını aralıksız yürüttüğü bildirildi.

MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun bölgedeki görev ve faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.