Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Cambridge Merkez Camisi ve Külliyesi'ni ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın arttığı bir dönemde önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın 'Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi' olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camisi ve Külliyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık yedi yıl önce ibadete açılan Cambridge Merkez Camisi'nin, Kral Charles'ın ziyaretiyle anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını belirterek, bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mesajında caminin ilk temelinin atıldığı günden bu yana ayrımcılığa karşı dayanışmanın ve nefrete karşı saygının simgesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 3. Charles'ın farklı kültür, inanç ve kökenden insanların barış içinde bir arada yaşamasına verdiği önemin bilindiğini belirterek, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte yükseldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu ziyaretin son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Kral Charles şahsında İngiltere halkına selamlarını iletirken, Kral'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da dile getirdi. Ayrıca başta Türk vatandaşları olmak üzere İngiltere'de yaşayan Müslüman topluma da selam gönderdi.

AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİ

Hatırlanacağı gibi İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen Cambridge Merkez Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019 yılında ibadete açılmıştı.

'Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi' olarak gösterilen yapıda fotovoltaik güneş panelleri, hava kaynaklı ısı pompaları, doğal havalandırma sistemi ve sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ahşap malzemeler kullanılıyor. Sıfır karbon ayak izi hedefiyle tasarlanan camide yağmur suları depolanarak temizlik ve peyzaj sulamasında kullanılırken, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ı güneş enerjisinden karşılanıyor. Cambridge Merkez Camisi yalnızca ibadet mekânı olarak değil, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlayan, sağlık farkındalığı etkinlikleri düzenleyen ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapan önemli bir toplumsal merkez olarak da faaliyet gösteriyor.