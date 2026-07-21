Mardin ve çevresinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 47 dereceye kadar yükseldiği kentte vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, uzmanlar ve doktorlar kritik saatler için uyarıda bulundu.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Mardin'de hayatı adeta durma noktasına getirdi. Sıcaklığın 47 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar, yaklaşık 15 gündür devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Evlerinde ve kapalı alanlarda durmakta güçlük çeken Mardinliler, serinleyebilmek için kendilerini park ve yeşil alanlara attı. Sıcaklardan bunalarak soluğu parkta alan vatandaşlardan İbrahim Kudat, durumun vehametini şu sözlerle dile getirdi: 'Biraz serinlemek için parkta vakit geçiriyorum. Gece sıcak, gündüz sıcak... Mardin adeta kaynıyor.'dedi

Aşırı sıcaklar, fırın gibi yüksek ısıya maruz kalınan iş yerlerinde çalışan esnaf için de mesaiyi çileye dönüştürdü. Mardin'in Yeşilli ilçesinde hizmet veren fırıncılar, tezgah başında serinleyebilmek için çözümü vantilatör kullanmakta buldu.

Fırın esnaflarından Sultan Bilen, sıcaklar yüzünden vantilatör çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirtirken; bir diğer fırıncı M. Tahir Tekin ise fırın karşısında yaklaşık 200 derecelik bir ısı altında ekmek pişirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Meteoroloji ve Uzmanlardan Art Arda Uyarılar

Meteoroloji Yetkilileri: Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde şiddetini daha da artıracağını belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Sağlık Uzmanları ve Doktorlar: Kronik rahatsızlığı bulunanların, yaşlıların ve çocukların, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 - 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tedbirli olmaları konusunda kritik bir uyarıda bulundu.