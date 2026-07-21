Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile görüştü. İkili ilişkiler, Gazze ve NATO Ankara Zirvesi'nin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Sánchez'i milli takımın başarısından dolayı tebrik ederek 2027 başında Türkiye'ye davet etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İspanya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Millî Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısı dolayısıyla Sánchez'i tebrik etti. Erdoğan, Gazze'de zor şartlar altında yaşayan halkın İspanya'nın şampiyonluğunun ardından yaşadığı sevince dikkat çekerek, İspanya'nın Filistin konusunda sergilediği tutumun dünya genelinde de karşılık bulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Millî Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki: — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 21, 2026

Görüşmede NATO Ankara Zirvesi de gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sánchez'i zirve dolayısıyla Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında Sánchez'i 2027 yılının başında yeniden Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyacağını belirtti.