General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ve MBDA, Avrupa merkezli füze üreticisinin SPEAR hassas taarruz silahlarının, Amerikan insansız hava aracı üreticisi tarafından geliştirilen yeni hava platformlarına entegre edilmesi için iş birliği kararı aldıklarını duyurdu.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - GA-ASI Başkanı David R. Alexander ile MBDA UK Genel Müdürü Chris Allam, söz konusu anlaşmayı içeren mutabakat zaptını Farnborough International Airshow 2026 kapsamında imzaladı. Şirketler, MQ-9B uzaktan kumandalı hava aracı ile Gambit 6 iş birliğine dayalı muharip hava platformunun (CCA), SPEAR silahlarını taşıyıp kullanabilmesini sağlamak üzere birlikte çalışacak.

Alexander, 'Birleşik Krallık'ın Protector platformuna Brimstone füzesinin entegrasyonu kapsamında MBDA ile güçlü bir iş ilişkisi kurduk. Bu nedenle SPEAR'ın daha geniş MQ-9B platform ailesine ve Gambit CCA sistemine entegre edilmesi için MBDA ile çalışmak, ortaklığımızın doğal bir devamı niteliğinde' dedi.

Protector RG Mk1, MQ-9B platformunun Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan versiyonudur.

Allam, 'MBDA ile GA-ASI arasındaki ilişkinin daha da güçlenmesi, uzun yıllara dayanan iş birliğimizin bir göstergesidir. En son Brimstone ve Protector projelerinde bunu gördük. MQ-9B ve Gambit gibi uzaktan kumandalı ve otonom/iş birliğine dayalı platformlar modern hava muharebesini dönüştürüyor. SPEAR'ın yenilikçi kabiliyetlerinin entegrasyonu, bu platformların operasyonel etkisini artırarak belirleyici avantaj sağlayacaktır' dedi.

SPEAR, MBDA tarafından geliştirilen mini seyir füzesi olup, yeni nesil havadan karaya hassas taarruz kabiliyeti sunmaktadır. Düşük yan hasar etkisiyle yüksek hassasiyet sağlayan sistem, yüksek mühimmat taşıma kapasitesi sayesinde uzun süreli görev kabiliyeti sunar. Ufuk ötesi menzile sahip olan SPEAR, fırlatmayı gerçekleştiren hava aracının düşman hava savunma sistemlerinden güvenli mesafede kalmasını sağlarken geniş bir tehdit yelpazesine karşı angajman imkânı sunmaktadır.

GA-ASI'nin uzun menzil ve yüksek havada kalış süresine sahip MQ-9B platformu, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Belçika ve Polonya dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine ülke tarafından kullanılmakta veya sipariş edilmiştir. Gambit CCA ise elektronik harp, düşman hava savunma sistemlerinin bastırılması (SEAD), imhası (DEAD) ve stand-off hassas taarruz gibi görevler için optimize edilmiş insansız muharip hava platformudur. GA-ASI ve MBDA yöneticileri, bu platformların en yeni silah sistemleriyle birleşiminin küresel ordular için hızlı şekilde sahaya sürülebilecek yüksek kabiliyetli bir çözüm sunacağına inanmaktadır.

GA-ASI Hakkında

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen insansız hava sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyondan fazla uçuş saatine ulaşan Predator® serisi, 30 yılı aşkın süredir operasyonlarda yer almakta olup MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® platformlarını içermektedir. Şirket, sürekli durumsal farkındalık sağlayan ve hızlı müdahale imkânı sunan uzun süreli, çok görevli çözümler geliştirmeye odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, General Atomics Aeronautical Systems, Inc.'in ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

MBDA Hakkında

MBDA, çok uluslu Avrupa merkezli benzersiz bir grup olup karmaşık silah sistemleri alanında küresel bir liderdir ve ülkelerin korunmasında kritik rol oynamaktadır. Uluslararası iş birliği anlayışıyla kurulan MBDA ve 20.000'den fazla çalışanı, hem kendi ülkelerinin hem de müttefik ülkelerin egemenliğini desteklemek için birlikte çalışmaktadır.

İnovasyonun hızlandırıcısı olarak MBDA, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin mevcut ve gelecekteki tüm operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek karmaşık silah sistemlerini tasarlayıp üretebilen tek Avrupa grubudur. MBDA'nın ortakları Airbus (%37,5), BAE Systems (%37,5) ve Leonardo'dur (%25).

Daha fazla bilgi için www.mbda-systems.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.