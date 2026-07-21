Arnavutköy Belediyesi, mahallelerin sosyal yaşamını güçlendirecek yatırımlarına iki yeni projeyi daha ekledi. Deliklikaya ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde inşa edilecek Semt Konakları düzenlenen törenlerle temeller atıldı. Eğitimden kültüre, sosyal yaşamdan taziye hizmetlerine kadar birçok ihtiyaca cevap verecek projeler, mahallelerin yeni yaşam merkezleri olacak.

Arnavutköy Belediyesi, ilçenin 38 mahallesini eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla yeni yatırımlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Deliklikaya ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde hayata geçirilecek Semt Konağı projelerinin temelleri düzenlenen törenlerle atıldı. Törenlere Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İki mahalleye iki yeni yaşam merkezi

Deliklikaya Mahallesi’nde yapımına başlanan iki katlı Semt Konağı, yaklaşık 1.100 metrekare kapalı inşaat alanı ve 650 metrekare peyzaj alanıyla hizmet verecek. Projede 3 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye ve sergi alanları yer alırken, uygun fiyatlı yemek hizmeti sunacak Artur Lokanta da vatandaşların kullanımına açılacak.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yapımına başlanan 300 metrekarelik Semt Konağı ise çok amaçlı salonu, derslikleri ve taziye alanlarıyla mahalle sakinlerine hizmet verecek. Sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak yapı, mahallede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Başkan Candaroğlu: “Her mahallemizin ihtiyacına göre yatırım üretiyoruz”

Temel atma törenlerinde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Semt Konaklarının mahallelerden gelen talepler doğrultusunda projelendirildiğini belirterek, “Bu yapılar yalnızca bir bina değil; öğrencilerimizin ders çalışacağı, vatandaşlarımızın bir araya geleceği, kültürel etkinliklerin düzenleneceği ve taziye hizmetlerinin gerçekleştirileceği yaşam merkezleri olacak.” dedi.

Deliklikaya’da Semt Konağı ile birlikte Artur Lokanta, kapalı pazar alanı, katlı otopark, ASMEK, anaokulu ve yaklaşık 20 bin metrekarelik Millet Bahçesi projelerini hayata geçireceklerini belirten Candaroğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ise Egemen Caddesi’nde ses bariyeri çalışmalarına başladıklarını, 30 bin metrekarelik Millet Bahçesi ile yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda inşa edilecek tam olimpik kapalı spor salonunun da kısa sürede yapımına başlanacağını söyledi.

38 mahallenin tamamına aynı hizmet anlayışıyla yatırım yaptıklarını vurgulayan Candaroğlu, “Bizim dönemimizde semt konağı olmayan hiçbir mahallemiz kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Gürek: “Her mahalleye bir Semt Konağı hedefiyle çalışıyoruz”

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, iki gün üst üste iki Semt Konağı’nın temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Arnavutköy’de hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Gürek, “Dün Deliklikaya’da, bugün ise Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde Semt Konağımızın temelini attık. Semt konaklarımız; derslikleri, taziye alanları, çok amaçlı salonları ve sosyal-kültürel alanlarıyla mahallelerimizin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak. Her mahallemize bir Semt Konağı kazandırma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Muhtarlardan teşekkür

Deliklikaya Mahalle Muhtarı Mustafa Borçlanmış ile Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Mustafa Keleş de mahallelerine kazandırılan yatırımlar dolayısıyla teşekkür ederek, Semt Konaklarının mahallelerin uzun yıllardır beklediği önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Borçlanmış, Deliklikaya’da verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini belirterek mahalleye kazandırılan yatırımlar için teşekkür ederken, Keleş ise Semt Konağı’nın mahalleye değer katacak önemli bir eser olduğunu ve vatandaşların uzun yıllar faydalanacağı bir hizmete dönüşeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Deliklikaya ve Mehmet Akif Ersoy Semt Konaklarının temelleri atıldı.

Tamamlandığında eğitimden kültüre, sosyal yaşamdan mahalle buluşmalarına kadar birçok alanda hizmet verecek iki Semt Konağı, mahallelerin yeni buluşma noktaları olacak. Arnavutköy Belediyesi ise ilçenin 38 mahallesini eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edecek.