İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklığın kırsaldaki etkisine karşı düğmeye bastı. 80 gölet tamamlandı, hedef 100'e çıkarmak. Hem üretici hem yaban hayatı nefes alacak, göletler yangınlarda bile kullanılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de küresel iklim değişikliği ve kuraklığın etkileri giderek daha fazla hissedilirken, özellikle mera hayvancılığının yoğun olduğu Bakırçay ve Gediz havzalarında suya erişim kritik bir sorun haline geldi. Bu soruna çözüm olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hayvan içme suyu göletleri, hem üreticilerin hem de yaban hayatının su ihtiyacını karşılayan önemli yapılar olarak öne çıkıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen çalışmalarda 80 hayvan içme suyu göleti tamamlandı, hedef yıl sonuna kadar 100 yeni göleti tamamlamak. Ayrıca bakım, onarım yapılan gölet sayısının da 250'yi bulması bekleniyor. Göletlerin yangın gibi afetlerde kullanılabilir olması faydasını daha da artırıyor.

Hayvan içme suyu göletlerinde proje mühendisi ve yapı denetim görevlisi olarak çalışan ziraat mühendisi Necla Dokcu, 'Hayvan içme suyu göletleri, özellikle su kaynağı bulunmayan meralarda hayvancılığı desteklemek, meraların verimini artırmak ve yaban hayatının su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan küçük ölçekli su depolama yapılarıdır. Yağış sularının doğal yöntemlerle biriktirilmesiyle oluşturulan göletler, yaz aylarında arazide bulunan hayvanlar için adeta birer yaşam kaynağına dönüşüyor. Aynı zamanda bu alanlar, kırsalda biyolojik çeşitliliğin korunmasına da katkı sağlıyor' dedi.

350 HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE ULAŞILIYOR

İzmir genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir altyapı oluşturulduğunu belirten Dokcu, 'Aliağa, Bergama, Bornova, Dikili, Kınık, Menemen ve Urla ilçelerinin kırsalında yer alan toplam 190 hayvan içme suyu göletinde periyodik bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 80 yeni hayvan içme suyu göleti yapımı da gerçekleştirildi. Bergama ve Kınık ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar, 100 yeni hayvan içme suyu göleti yapımını tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Bakım, onarım yapılan gölet sayısının da 250'yi bulması bekleniyor' dedi. Hayvan içme suyu göleti projelerinin tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını belirten Dokcu, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Yeni yapılan ve bakım onarımlarına başlayarak daha derin ve daha geniş hale getirilecek göletlerle birlikte İzmir, toplamda 350 hayvan içme suyu göleti sürdürülebilirliğine ulaşmış olacak.'

Hayvan içme suyu göletlerinin yalnızca hayvancılık için değil, yangınla mücadele açısından da stratejik önem taşıdığını belirten Necla Dokcu, 'Özellikle orman yangınlarına müdahalede su teminini kolaylaştıran göletler, afet anlarında kritik bir rol üstleniyor. Menemen ilçesine bağlı Göktepe, İğnedere, Görece, Çukurköy, Alaniçi, Karaorman, Haykıran, Hasanlar ve Bozalan mahalleleri ile Bornova Karaçam Mahallesi'nde yapılan 10 hayvan içme suyu göleti, olası orman yangınlarında aktif olarak kullanılıyor' ifadelerini kullandı.