UIaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt genelinde etkili olan kar yağışına karşı ekiplerin aralıksız çalıştığını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü, Bursa Uludağ başta olmak üzere birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA - ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipleri teyakkuzda tutuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları ekiplerinin dünden bu yana sahada kesintisiz şekilde görev yaptığını açıkladı.

Uludağ'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/44EtOsxx1U — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) May 4, 2026

Özellikle Uludağ'da yoğun kar yağışı devam ederken, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, kritik ulaşım hatlarından Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkii ile Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir kesiminde de çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan anlık görüntülerde, ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen yolları açık tutmak için yoğun çaba harcadığı görülüyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve güncel yol durumunu takip etmeleri konusunda uyardı.