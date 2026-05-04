Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Vinsan Tesisleri ve çevresindeki projeleri İzmit'i; modern, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yaşam merkezi haline getirdi. Engellilerden kadınlara, sporculardan öğrencilere kadar geniş bir kesime; eğitim, sosyal yaşam, spor ve çevre odaklı hizmetler sunan yatırımlar ile İzmit adeta kabuk değiştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner yatırımlarıyla İzmit, her geçen gün daha modern, daha yaşanabilir ve daha kapsayıcı bir kent kimliğine kavuşuyor.

Bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri olan Vinsan Tesisleri, adeta küllerinden doğarak kente değer katan önemli bir merkez haline geldi. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki kıyı kesimi hayata geçirilen projelerle yeniden şekillenirken, Vinsan Tesisleri eğitimden spora, sosyal yaşamdan kültürel etkinliklere, çevre düzenlemelerinden sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Büyükşehir'in dokunuşuyla yalnızca bir tesis alanı olmaktan çıkan Vinsan, bütüncül bir yaşam merkezine dönüşerek kentin yeni cazibe noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

GONCA, UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Büyükşehir tarafından Vinsan Tesisleri'nde hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin hayatlarına dokunarak umut ve ilham kaynağı olan örnek bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan merkez, aynı zamanda eğitim, rehabilitasyon ve sosyal etkinlikler sunarak onların topluma daha aktif katılımını destekliyor. İzmit'te 6 bin 176 metrekarelik kapalı alana sahip tesis engelli bireyler için kapsamlı ve erişilebilir bir yaşam alanı sunuyor.

Gonca Yaşam Merkezi'nin hemen yanında yer alan Anne Şehir Merkezi Lotus ise kadınlar ve aileler için çok yönlü bir sosyal yaşam alanı olarak hizmete başladı. Spor salonu, anne yanı sınıfı ile birlikte psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist desteğinin sunulduğu merkezde sosyal destek programları ve üretim atölyeleriyle kadınların hem kişisel hem de mesleki gelişimleri desteklenecek. Proje kapsamında yer alan 'Gönül Bahçem', 'Ana Kafe' ve 'Lokomotif Çocuk Köyü' ile de İzmit'te önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan merkez, kadınların ve ailelerin sosyal yaşamına katkı sağlayacak.

EĞİTİMLER İLE ULAŞIMDA GÜVEN

İzmit Güney Terminali yanında hizmet veren Şoför Eğitim Merkezi, Büyükşehir tarafından şoförlerin mesleki donanımını artırmak ve vatandaş odaklı şikâyetleri azaltmak için yıllardır verilen eğitimleri tek çatı altında topladı. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile yolculara daha güvenli ve kaliteli yolculuk hizmeti sunulması hedeflenirken, aynı alanda yer alan Trafik Eğitim Parkı'nda ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel okulların başvurusu ile öğrencilere trafikle ilgili her konuda pratik, teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor.

VİNSAN'DA GÜÇLÜ SPOR ALTYAPISI

Vinsan Tesisleri aynı zamanda geniş bir spor altyapısına da ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı tesiste modern yüzme havuzu, 3 adet tenis kortu, 1'i doğal çim olmak üzere 4 futbol sahası, jimnastik salonu ve halter salonu gibi çeşitli spor alanları yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımları sayesinde tesis, hem amatör sporcuların antrenman ihtiyaçlarını karşılıyor hem de gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen kapsamlı bir spor kompleksi imkânı sunuyor.

Vinsan'daki güçlü ve kapsamlı spor kompleksi Kocaelispor'un genç yeteneklerinin altyapı tesislerini de kapsıyor. Büyükşehir tarafından 3 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Kocaelispor Vinsan Altyapı Tesisleri, geleceğin yıldız futbolcularına profesyonel bir antrenman ortamı sunuyor. Kapasitesi artırılan yeni tribünden fitness salonuna, sentetik çim sahasından misafirhaneye kadar ihtiyaç duyulan tüm donatılar bu tesiste yer alıyor.

ACİL DURUMLAR İÇİN STRATEJİK KONUM

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde inşa edilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası, bünyesindeki üç birimle faaliyet gösteriyor. İzmit Grup Amirliği'nde 18, eğitim biriminde 4, önleme biriminde 5 araç bulunurken, idari işlerde de ilgili araçlarla hizmet veriliyor. Şehir merkezi ve ana ulaşım güzergâhları üzerinde yer alan bina diğer ilçelere erişim açısından stratejik bir konuma sahip. Ayrıca binanın hemen yanında inşası tamamlanmak üzere olan depo ile birlikte afet ve acil durumlarda kullanılacak tüm arama-kurtarma ekipmanları tek merkezde toplanacak ve bakım-onarım gibi destekleyici ve fonksiyonel birimler de bu yeni binada hizmet verecek.

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ İLE YENİ BİR SOLUK GELECEK

Eski İnterteks Fuar Alanı'nda inşa edilen Sosyal Yaşam Merkezi'nde çalışmalar, planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. Proje tamamlandığında 7'den 70'e tüm Kocaelililerin faydalanabileceği modern, fonksiyonel ve çok yönlü bir yaşam alanı ortaya çıkacak. 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema ve etkinlik salonu ile tanıtım merkezi gibi bölümler, yapının sosyal ve kültürel hayatı canlandıracak önemli unsurları arasında yer alıyor. Kentin sosyal etkileşimini artıracak şekilde tasarlanan merkez tamamlandığında, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklere ev sahipliği yaparak Kocaeli'nin kültür ve sanat yaşamına da güçlü bir katkı sunacak.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ KIYIYA YANSIYOR

Vinsan Tesisleri'nin deniz kıyısını da kapsayan İzmit Körfezi Doğu Baseninde devam eden 'Dip Çamuru Temizliği Projesi' ile bölge, çevresel açıdan yeniden nefes almaya başladı. Yıllar içinde biriken dip çamurunun temizlenmesiyle birlikte deniz suyu kalitesinde gözle görülür bir iyileşme sağlanırken, ekosistemin doğal dengesi de yeniden canlandı. Bu çalışmalar sayesinde kıyı şeridi daha sağlıklı bir yapıya kavuşurken, aynı zamanda temizlenen deniz, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için daha güvenli ve keyifli bir sosyal yaşam alanı sunuyor.