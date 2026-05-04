Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Bu aile çok güzel bir aile. Her birimiz aynı havayı soluyan, aynı kaygıyı taşıyan insanlarız' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin kültür sanattan spora, eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar her alanda çok yönlü gelişimi noktasında, ortak akıl ve istişare kültürü ekseninde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç bu kapsamda, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Özel Kalem Müdürü ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda dernek üyeleri ile istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında birlik, beraberlik vurgusu yaparak, 'Bu aile çok güzel bir aile. Mehmet Yurdakul hocama başarılar diliyorum. Her birimiz ayrı ayrı renk, ayrı ayrı koku ama hep beraber aynı havayı soluyan, aynı kaygıyı taşıyan insanlarız' dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve ekine çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve başarılar dileyen Büyükkılıç, toplantıda geçmişe dair anılarını da paylaşarak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de kent için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da bereketli bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, 'Sağ olsun kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız hem şehrül-emin olarak hem de yıllardır bu davanın mihenk taşı olarak bu toplantıda onsuz olmayı asla arzu etmedik. Çünkü bu masa öyle güzel bir masa ki her biri hasbi kaygılarla, Allah rıza için, bu şehir için, evlatlarımız için hakikaten mücadele eden samimi insanlar topluluğu. Elhamdülillah bereketli bir toplantıydı. İki saati devirdik' ifadelerini kullandı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul ise toplantıya teşrifleri ve Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

STK temsilcilerinin talep ve önerilerinin dinlendiği toplantının ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.