Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Düzce'nin Taşköprü Mahallesi 16050 Sokak üzerinde Uğur H yönetimindeki 81 AEH 705 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
