Televizyon haberciliğinin sahadaki görünmeyen kahramanlarından biri olan Erzincanlı isim Zihni Oğuz Akın, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin (THKD) yeni başkanı oldu.

Bayram SARAYOĞLU / ANKARA (İGFA) - THKD'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda yapıldı.

Mevcut başkan Aytekin Polatel'in aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Zihni Oğuz Akın ve İbrahim Kördemirci yarıştı.

Akın'ın 339, Kördemirci'nin 191 oy aldığı seçimde, Zihni Oğuz Akın THKD başkanlığına seçildi. Akın, seçimin ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecinde kendisine ve ekibine destek verenlere teşekkür ederek, ayrışmadan, ayrıştırmadan omuz omuza yeni döneme başlayacaklarını söyledi.

Tecrübesi ve birikimiyle meslektaşları arasında saygın bir yere sahip olan Zihni Oğuz Akın'ın başkanlığa seçilmesi, camiada memnuniyetle karşılandı.

ZİHNİ OĞUZ AKIN KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Akın, Televizyon Haberciliği sektöründe birçok kanalda haber kameramanlığı yaptı.

Anadolu Ajansı Video Haberleri Müdürlüğü ve TRT Haber Kanal Koordinatörlüğünde koordinatör yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Akın, İletişim Başkanlığı Basın Kartları Komisyonu'nda 4 dönem görev yaptı.

Uluslararası haber ajanslarının Türkiye haberleri üzerine yüksek lisans derecesi olan Akın, iletişim fakültelerinde de uzun yıllar meslek dersleri verdi.