Afyonkarahisar Valiliği, olumsuz hava nedeniyle 4 Mayıs'ta Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat'ta eğitime ara verdi; bazı ilçelerde taşımalı eğitim durduruldu. Gaziantep'te ise 'süper hücre' kaynaklı hasarlar dolayısıyla 39 okulda eğitime ara verildi.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle eğitim öğretime ilişkin yeni bir karar aldı.

Yapılan açıklamaya göre; Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitim öğretime 4 Mayıs Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretim durduruldu.

Ayrıca merkez ilçeye bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerindeki okullara taşımalı gelen öğrenciler ile bu bölgelerden Afyonkarahisar il merkezine giden ortaöğretim öğrencileri için de 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Buna karşılık Afyonkarahisar il merkezi ile Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde eğitim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

⚠️Kamuoyuna Duyuru⚠️



İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak;



????Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat *ilçe genelinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.*



????Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar,: — T.C. Afyonkarahisar Valiliği (@AfyonValiligi) May 3, 2026

GAZİANTEP'TE 'SÜPER HÜCRE' TATİLİ!

Öte yandan Gaziantep'te uzmanların 'süper hücre' olarak tanımladığı ve yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana gelmesinden ötürü 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.