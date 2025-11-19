TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının son oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2026 yılı ilçe belediye bütçeleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 Yılı Performans Programı ve 2026 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü.

'FAİZ YÜKÜNÜ AZALTMALIYIZ'

Büyükşehir Belediyesi'nin faiz yüküne yönelik eleştirileri yanıtlayan Başkan Genç, 'Burada iktidar ve muhalefet olarak bütçelerimizi hakkıyla uygulayalım. Halkın bizden beklentisi de budur. Ancak bir noktaya özellikle katıldığımı belirtmek isterim. 929 milyon liralık faiz gideri oldukça yüksek bir kalemdir. Gayrimenkullerimiz dışında olağanüstü bir gelirimiz yok. Bu nedenle faiz yükünü azaltmamız gerekiyor. Belediyenin mali sürdürülebilirliği açısından bu oldukça önemlidir ve değerlendirmelerimiz arasında yer almaktadır. Bunun dışında, yatırım ve gider kalemlerini ne kadar daraltmış olursak olalım, borçlanma yapmadan bütçe oluşturmak denk bütçe ilkesi açısından ideal bir hedef değildir' dedi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2026 yılı ilçe belediye bütçeleri, Büyükşehir Belediyesi 2026 Yılı Performans Programı ve Büyükşehir Belediyesi 2026 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 19 milyar 872 milyon 346 bin TL oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bütçenin Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

İLÇE BELEDİYELERİNİN BÜTÇELERİ

İlçe belediyelerinin 2026 bütçeleri ise şöyle: Ortahisar Belediyesi: 3 milyar 984 milyon TL, Akçaabat Belediyesi: 1 milyar 100 milyon TL, Araklı Belediyesi: 430 milyon TL, Arsin Belediyesi: 522 milyon 273 bin TL, Beşikdüzü Belediyesi: 229 milyon 994 bin TL, Çarşıbaşı Belediyesi: 200 milyon TL, Çaykara Belediyesi: 210 milyon TL, Dernekpazarı Belediyesi: 60 milyon TL, Düzköy Belediyesi: 139 milyon 750 bin TL, Hayrat Belediyesi: 80 milyon 698 bin TL, Köprübaşı Belediyesi: 87 milyon TL, Maçka Belediyesi: 335 milyon TL, Of Belediyesi: 364 milyon 636 bin TL, Sürmene Belediyesi: 275 milyon TL, Şalpazarı Belediyesi: 108 milyon 750 bin TL, Tonya Belediyesi: 137 milyon 177 bin TL, Vakfıkebir Belediyesi: 350 milyon TL, Yomra Belediyesi: 505 milyon 182 bin TL.