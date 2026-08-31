Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bugünkü Resmi Gazete kararına göre bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kurulurken, bazı akademik birimler kapatıldı. Üç fakülte ve enstitünün adı da değiştirildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversitelerin teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. 30 Ağustos 2026 tarihli ve 11681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bazı fakülte ve enstitüler kurulurken, bazı birimler kapatıldı ve üç akademik birimin adı değiştirildi.

İKİ YENİ AKADEMİK BİRİM KURULDU

Kararla Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Düzenleme kapsamında Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kapatıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi de kapatılan akademik birimler arasında yer aldı.

ÜÇ ÜNİVERSİTEDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kararla bazı fakülte ve enstitülerin isimleri de değiştirildi.

Batman Üniversitesi: İslami İlimler Fakültesi → İlahiyat Fakültesi

Gebze Teknik Üniversitesi: Bilişim Teknolojileri Enstitüsü → Yapay Zekâ Enstitüsü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Uygulamalı Bilimler Fakültesi → İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi