Manisa Yunusemre Belediyesi, yaşam mücadelesi veren SMA hastası Çağan Ata Taran için harekete geçti.MANİSA (İGFA) - Türkiye, Bursalı Taran ailesinin SMA hastası minik evlatları Çağan Ata için adeta seferberlik ilan etti. Minik yavru için Bursa Valiliği’nin resmi hesabına destekler sürerken, ihtiyaç duyulan para için de çalışmalar ülke geneline yayıldı.

Son olarak Bursaspor- Eskişehirspor karşılaşmasının gelirinden 1 milyon liralık bir destek bulan Çağan Ata için Manisa Yunusemre Belediyesi de kolları sıvadı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban öncülüğünde 25 Ağustos Pazartesi saat 19.30’da Muradiye Sosyal Tesisleri’nde Kadınlar Matinesi düzenlenecek. Kadınlar Matinesi'nde yerel sanatçılar İsmet Güner ile Arif Saçlı sahne alacak. 350 liralık biletler satışa sunulurken, elde edilecek gelirin tamamı Çağan Ata Taran’ın tedavisinde kullanılacak.