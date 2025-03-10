CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlayan, FETÖ'den ihraç edilen Ü.Y adlı emniyet amiri Ankara'da düzenlenen operasyonda evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız" mesajıyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli yapılan çalışmalarda düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1898965108157485106

CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, resmi Belgede Sahtecilik ve görevi Kötüye Kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ’ye Üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y. isimli şüpheli için Ankara'da operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda evinde saklandığı gizli bölmede yakalanan şüpheli Ü.Y'nin emniyet işlemleri sonrasına adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı paylaşımında, "Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı.