İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'ta bir ikamet ve araca yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda 251 kilogramın üzerinde metamfetamin ile 6 kilogramdan fazla toluen maddesi ele geçirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bir ikamet ve araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 234 kilo 220 gram sıvı halde metamfetamin, 17 kilo 20 gram kristal halde metamfetamin ile 6 kilo 100 gram toluen maddesi bulundu.

Operasyonda toplamda 251 kilo 240 gram metamfetaminin ele geçirildiği belirtilirken, uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce emniyet güçlerince yakalandığı ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

#Beşiktaş ' da Narkotik Operasyonu????



Bir ikamet ve araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda ⬇️



▪️ 234 kilo 220 gram sıvı halde metamfetamin,

▪️ 17 kilo 20 gram kristal halde metamfetamin,

▪️ 6 kilo 100 gram toluen maddesi ele geçirildi.



Gençlerimizi ve geleceğimizi: pic.twitter.com/HAzYI1093C — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) June 24, 2026