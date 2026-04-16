Şanlıurfa Valiliği, Siverek'te bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin 20 kişinin gözaltına alındığını, olayın terör bağlantısına dair bulgu bulunmadığını açıkladı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan 2026'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olay kapsamında 20 kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Saldırının münferit bir olay olduğu değerlendirilirken, terör ya da örgütsel bir bağlantıya dair herhangi bir bulguya ulaşılmadığı ifade edildi.

Öte yandan, başlatılan idari soruşturma kapsamında Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiği ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Saldırıda yaralanan 9 kişiden 8'inin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bir öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği ancak sağlık durumunda iyileşme gözlendiği aktarıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü vurguladı.