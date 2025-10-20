Sivas Belediyesi; hem yeşil alanları artırmak hem de şehrin unutulmaz değerlerini yaşatmak amacıyla üç ayrı mahallede yapımı tamamlanan parkları vatandaşın hizmetine sundu.

SİVAS (İGFA) - Hafta sonu düzenlenen törenlerle Şeyh Şamil, Ahmet Turan Gazi ve Karşıyaka mahallelerinde açılan parklar, şehrin yeşil dokusunu artırırken Sivas'ın önemli isimlerinin hatıralarını da ölümsüzleştirdi.

MELİSA VE UMUTCAN'IN ADI ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ'NDE YAŞAYACAK

Genç yaşta hayatını kaybeden Melisa ve Umutcan kardeşlerin isimlerinin verildiği park, Şeyh Şamil Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yanı sıra il protokolü, Umutcan ve Melisa'nın annesi Ayşegül Şimşek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Umutcan ve Melisa'nın annesi Ayşegül Şimşek, 'Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kelimelerle ifade edemeyeceğim bir hediye verdiler. Çocuklarım adını burada yaşatıyorlar. Allah razı olsun' dedi.

Mahalle Muhtarı Gülsen Ayhan ise 'Bir anne olarak evlat acısının tarifinin olmadığını biliyorum. Şimşek ailesine bir kez daha en derin taziyelerimi sunuyor, sabır ve metanet diliyorum. Şehrimizin bir parçası olan bu çocuklarımızın adlarını unutturmamak için bugün buradayız. Bu park sadece yeşil alan değil, Umutcan ve Melisa'nın tebessümünü, masumiyetini ve mahallemize kattıkları güzelliği yaşatacak bir mekândır. Bu güzel projede emeği geçen Belediye Başkanımıza ve ekibine en içten dileklerimle teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Melisa ve Umutcan'ın katilinin en ağır şekilde cezalandırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun burada yaptığı konuşmada, 'Tekrar annesine ve ailesine sabırlar diliyorum. Melisa kardeşimiz bir sporcuydu. Özellikle bu parkımıza Melisa ve Umutcan kardeşlerimizin ismini verdik. Çünkü burada futbol ve basketbol sahalarımız, spor alanlarımız ve yürüyüş alanlarımız var. Aslında burası bir spor parkı özelliği taşıyor. Melisa kardeşimize de en güzel bu park yakışırdı. Biz de onların ismini burada yaşatmış olacağız. Rabbim bir daha böylesine acıları anne-babalarımıza, şehrimize ve ülkemize yaşatmasın. Yaptığımız projelerde aslında ne kadar vefalı bir belediye olduğumuzu da gösteriyoruz. Geçen sene Şeyh Şamil Mahallemizde Nevzat Öztürk parkımızı yaptık, bu sene de yine bir vefa göstererek Melisa ve Umutcan parkımızın açılışı gerçekleştiriyoruz. Bunun adı vefadır. Sivas denildiği zamanda akla ilk vefa geliyor. İnşallah bundan sonra da şehrimizin önemli isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Park açılış programı sonrasında Başkan Uzun, Melisa ve Umutcan'ın annesi Ayşegül Şimşek ile aile yakınları, genç yaşta hayatını kaybeden kardeşlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

1.500 metrekarelik alana sahip parkta; bir futbol sahası, bir basketbol sahası, 150 metrekarelik spor alanı ve 200 metrelik yürüyüş yolu yer alıyor.

SİVAS'TAN ŞAMPİYONUNA VEFA: ABDULLAH KAYAPINAR PARKI AÇILDI

Kahire'de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda 179 kg kaldırarak dünya şampiyonu olan ve Sivas'a büyük bir gurur yaşatan Abdullah Kayapınar'ın adı, Ahmet Turan Gazi Mahallesi'ndeki yeni parka verildi. Parka adının verildiğini program esnasında öğrenen milli sporcu duygusal anlar yaşadı.

Düzenlenen törende ilk olarak söz alan Mahalle Muhtarı Hüseyin Aydın, altyapıdan yeşil alan çalışmalarına kadar ihtiyaç olan birçok hizmetin bu dönemde yapıldığına işaret ederek Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'a mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti.

Sürpriz bir şekilde törende isminin parka verildiğini öğrenen milli sporcu Abdullah Kayapınar ise 'Bu güzel hediyesi için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Daima bizimle birlikte olsun inşallah' dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de 'Çok değerli bir sporcumuzun dünya şampiyonluğunu beraber kutluyoruz. Zoru başaran kıymetli sporcumuz Abdullah Kayapınarı, değerli eşini, annesini, babasını ve tüm akrabalarını tebrik ediyorum. Belediye Başkanımıza da şahım ve kurumum adına bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Abdullah'ın şampiyonluğu Sivas'ımıza hayırlı olsun' şeklinde konuştu.

'Olimpiyatlarda bizim göğsümüzü kabartan, Türk bayrağını göndere çektiren Abdullah kardeşimizi kutluyorum' diyen Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise 'Bu parkımıza Abdullah kardeşimizin adını verdik ama kendisi bilmesin sürpriz yapalım istedik. Gelene kadar da bilmiyordu. Onun için ne yapsak az. İnşallah daha nice başarılarda Abdullah kardeşimizi göreceğiz. Bu başarıda Semih hocamızın emeği çok büyük, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Abdullah kardeşimizi keşfeden, emek verip bugünlere gelmesini sağlayan Semih hocamızın da çok büyük katkısı var' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı yapıldı. 3.200 metrekarelik alana sahip parkta bir futbol sahası ve 150 metrekarelik çocuk oyun alanı bulunuyor.

ŞAİR ALİ ŞAHİN CANOZAN'IN İSMİ KARŞIYAKA'DA YAŞAYACAK

Sivas'ın edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli isimlerden biri olan şair ve yazar Ali Şahin Canozan'ın adı, Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk parkında yaşatılacak.

Parkın açılış törenine; Canozan'ın ailesi, sevenleri ve mahalle sakinleriyle birlikte Vali Yardımcısı Osman Altın ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan da katıldı.

Törende ilk sözü alan Mahalle Muhtarı Adem Ertörer, 'Başkanımız Dr. Adem Uzun sayesinde mahallemizin birçok eksiği tamamlandı, bu park da bunun en güzel örneklerinden biri' diyerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şairin oğlu Ahmet Turan Şahin, parka babasının isminin verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek 'Yıllar geçti ve tam unutulduğumuzu düşündüğümüz anda var oldunuz. Ailem ve babamın sevenleri adına minnettarım. Çünkü ahde vefa şehrül eminin en büyük vasfıdır. Çok teşekkür ediyorum' dedi.

Sivas'ın ozanlar diyarı ve şairler otağı olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ise 'Ali Şahin Canozan, bizi seven, kollayan ve gözetleyen bir ağabeyimizdi. Kendisini rahmetle anıyorum. Estetik düşkünü, sanat aşığı, ozanlara, saza ve söze meraklı, Ruhsatî deyince gözlerinin içi gülen bir insandı. Minhacî'den, Sefil Selimî'den, Âşık Veysel'den sorduğunuzda bülbül kesilirdi. Çağın sessiz aşığı ve dervişiydi' şeklinde konuştu.

Rahmetli şair ile üniversite yıllarında tanıştığını söyleyen Başkan Dr. Adem Uzun ise, 'Onun edebiyata düşkünlüğü ve bağlılığı beni derinden etkilemişti. Kısa bir süre sohbet etmiştik. Yahya Kemal'den, Necip Fazıl'dan okuduğu şiirler beni çok etkilemişti. O dönemde kendisini daha yakından tanımayı istemiştim. Birçok programda dinleme fırsatı buldum. Onun mütevazı, naif ve nezaketli olması beni çok etkiledi. Aramızdan ayrılalı yıllar geçti. Belediye Başkanı olduktan sonra şehrimizin değerlerine karşı vefalı bir yaklaşım sergiledik. Bundan sonra da değerlerimizin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

2.500 metrekarelik parkta 200 metrekarelik çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve kameriler yer alıyor.