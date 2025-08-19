Sivas Belediyesi ile Türkiye Darüşşifa Vakfı arasında “Muhsin Yazıcıoğlu Darüşşifa Külliyesi”nin yapımı için iş birliği protokolü imzalandı.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta proje kapsamında külliyenin yapılacağı alan Belediye tarafından tahsis edilirken inşaat ve tüm yapım süreci Vakıf öncülüğünde hayırsever iş insanı Ali Duran tarafından üstlenilecek.

Protokol töreni, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ile Türkiye Darüşşifa Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tarık Eren Yılmaz arasında imzalandı.

Törene, vakıf kurucularından emekli Vali Adnan Yılmaz, hayırsever iş insanı Ali Duran ve Sivas Gürünlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nafız Yaman da katıldı.

YEŞİL BİNA SERTİFİKALI KAPSAMLI BİR SOSYAL KOMPLEKS

Yeşil bina sertifikalı olarak inşa edilmesi planlanan külliye içerisinde birçok sosyal ve sağlık hizmeti alanı yer alacak. Proje kapsamında;

• Ali Duran Eğitim Aile Sağlığı Merkezi

• Darürraha Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi

• Darüzziyafe Sofrası (Aşevi)

• Teknoloji Geliştirme Sınıfı

• Nesli Ati Kitap Kafe

• 4-6 Yaş Enderun Kreşi

• Çocuklar için oyun alanı

• Hilal Mescidi

• Kütüphane

• Eğitim salonu

• Aile Okulu

• Su sebili

• Şadırvan

• Saat Kulesi

• Arastalar bulunacak.

“GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDA BIRAKMAK İÇİN”

Başkan Uzun, projenin şehre büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bu külliye, özellikle bölge halkına çok yönlü hizmet sunacak. Hayırsever Ali Duran’ın desteğiyle bu anlamlı projeye başlıyoruz. Gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyoruz” dedi.

Doç. Dr. Tarık Eren Yılmaz ise projenin Türkiye’de bir ilk olacağını vurgulayarak, “Darüşşifa mimarisinin iyileştirici etkisini modern teknolojiyle birleştireceğiz. Bu proje, Sivas’a ve gönül coğrafyamıza örnek olacak” ifadelerini kullandı.

Hayırsever Ali Duran ise, “Bu bizim için bir başlangıç. İnşallah halkımız da destek verir, bizden sonraki nesiller daha ileri taşır” diyerek duygularını paylaştı.