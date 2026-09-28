Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Düzbağ Projesi'nin önemli etabı olan Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni hayata geçiriyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde yapımı süren tesisi teknik heyetle birlikte inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Günlük 700 bin metreküp kapasiteye sahip olacak tesisin, şehrin yüksek kesimlerine daha düşük enerji maliyetiyle kaliteli içme suyu ulaştırması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin artan içme suyu ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacak yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde yapımı süren Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni teknik ekiple birlikte ziyaret ederek sahadaki çalışmaları inceledi.

Düzbağ Projesi'nin önemli etabı olan tesis, günlük 700 bin metreküp arıtma kapasitesiyle bölgenin en büyük içme suyu arıtma tesislerinden biri olacak. Projenin tamamlanmasıyla, Düzbağ'dan temin edilen su Belkıs'ta arıtılarak kente ulaştırılacak. Böylece özellikle şehrin yüksek kotlarındaki yerleşimlere daha düşük enerji maliyetiyle su verilmesi amaçlanıyor.

YILLIK 100 MİLYON TL'YE VARAN ENERJİ TASARRUFU HEDEFLENİYOR

Gaziantep'in mevcut içme suyu kaynakları arasında şehir içindeki kaynaklar, Kartalkaya Barajı ve Mizmilli yer altı suyu kaynakları bulunuyor. Bu kaynaklardan kente ulaştırılan su, yüksek terfi sistemleriyle taşınıyor. Düzbağ Regülatörü ile sağlanan su ise 81 kilometrelik isale hattı üzerinden mevcut Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne iletiliyor.

Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Düzbağ'dan gelen su doğrudan yeni tesiste arıtılacak. Bu sayede, özellikle ihtiyacın arttığı dönemlerde devreye alınan yüksek terfi gerektiren Kartalkaya sistemine duyulan ihtiyaç azalacak. Projeyle yıllık 100 milyon TL'ye varan enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Değişken özellikteki ham suları aynı kalitede arıtacak şekilde tasarlanan tesiste, kaskad havalandırma, yüksek çökelme verimi sağlayan lamella separatörlü durultucular ve arıtma çamurunun hacmini azaltan dekantör ünitesi gibi teknolojik sistemler yer alacak.