Bursa'daki devlet liselerinde okuyan 11. ve 12. sınıf öğrencileri, üniversite tercihleri öncesinde bölüm ve kampüs deneyimi yaşama fırsatı bulacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesinde başvurular 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Proje kapsamında Bursa'daki devlet liselerinde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencileri, üniversite tercihlerinden önce ilgi duydukları bölümlerde bir ay boyunca üniversite deneyimi yaşayacak.

BTÜ, lise öğrencilerinin üniversite ve bölüm tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri amacıyla projeyi bu yıl da sürdürüyor. Başvuru yapan öğrenciler, üniversitede okumak istedikleri bölümleri tercih edecek; yerleştirilmeleri hâlinde ise BTÜ'de misafir öğrenci olarak ders ve kampüs hayatını yakından tanıyacak.

BAŞVURU SONUÇLARI 2 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Öğrenciler, sistem üzerinden 5 farklı bölüm tercihi yapabilecek. Yerleştirmeler, BTÜ'nün yazılımı aracılığıyla öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Her bölüm için 11. ve 12. sınıflardan 5'er öğrenci kabul edilecek.

Başvuru sonuçlarının 2 Ekim 2026 tarihinde açıklanacağı bildirildi.

12. SINIFLAR EKİMDE, 11. SINIFLAR ŞUBAT'TA ÜNİVERSİTEDE

Programa kabul edilen öğrencilere BTÜ kimliği verilecek. Öğrenciler, kütüphane, yemekhane ve kampüs olanakları başta olmak üzere üniversitenin sunduğu hizmetlerden yararlanabilecek. Projeye yerleşen 12. sınıf öğrencileri 5-30 Ekim 2026, 11. sınıf öğrencileri ise 22 Şubat-19 Mart 2027 tarihleri arasında BTÜ'de misafir öğrenci olarak üniversite deneyimi yaşayacak. Özel lise öğrencileri ise ayrı bir başvuru sürecinin ardından 2027 yılı Nisan ayında projeye dahil olabilecek.

Devlet liseleri için başvurular 30 Eylül 2026 tarihine kadar http://bys3.btu.edu.tr/tercih_robotu_ogrenci adresinden yapılabilecek.

REKTÖR ÇAĞLAR'DAN DAVET

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin öğrencilerin gelecek kararlarını daha bilinçli vermelerine katkı sunduğunu belirterek lise öğrencilerini başvuru yapmaya davet etti. Çağlar, üniversite tercihinin gençlerin eğitim ve kariyer yolculuğundaki en önemli kararlardan biri olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bölümleri yalnızca tanıtımlardan değil, doğrudan deneyimleyerek tanımalarının önemli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl da yoğun ilgi gören projeye yaklaşık 5 bin öğrenci başvurmuş, 500 öğrenci tercih ettikleri bölümlerde üniversite deneyimi yaşama fırsatı bulmuştu. Proje, öğrenciler ve rehber öğretmenler tarafından da olumlu karşılanmıştı.

BTÜ'nün Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 'İlim Edebiyat Eserleri' kategorisinde de tescillendi.