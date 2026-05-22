Sivas'ta meslek odalarının daha modern koşullarda hizmet vermesi amacıyla Sivas Belediyesi ile esnaf teşkilatları arasında yeni hizmet binası yapımı için iş birliği protokolü imzalandı. Proje ile esnafın tek çatı altında toplanacağı modern bir merkez oluşturulacak.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında, Sivas esnafına yönelik yeni ve modern bir hizmet binası inşa edilecek.

Proje ile kentte faaliyet gösteren meslek odalarının tek bir merkezde toplanarak daha kurumsal ve erişilebilir bir hizmet yapısına kavuşması hedefleniyor. Yeni hizmet binasının, Sivas'ın gelişen bölgelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Zara Caddesi çevresinde, Kızılırmak Projesi yakınında inşa edileceği belirtildi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol töreninde yaptığı açıklamada odaların tek çatı altında birleşeceğini ve projenin kente önemli bir kurumsal merkez kazandıracağını söyledi.

'ESNAF DOSTU BELEDİYE' VURGUSU

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, mevcut hizmet şartlarının yetersiz olduğunu belirterek belediyenin desteğiyle önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun ise yeni hizmet binasının mevcut eksiklikleri gidereceğini ve esnaf için önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Konuşmalar sonrasında ardından taraflar arasında iş birliği protokolü imzalanarak proje resmiyet kazandı.