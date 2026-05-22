Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji stratejisine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 'Enerjide tam bağımsızlık Kızılelma'mızdır' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Değişen Küresel Manzarada Enerji Güvenliği: Bağlantısallık ve İş Birliği' temasıyla düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.

Zirvede Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya geniş bir coğrafyadan temsilcileri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, etkinliğin ülkeler arası iş birliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

'TÜRKİYE ENERJİ KÖPRÜSÜ KONUMUNDA'

Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, ülkenin enerji kaynaklarına sahip bölgeler ile bu kaynaklara ihtiyaç duyan ülkeler arasında güçlü bir köprü olduğunu söyledi. Enerjinin artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda milli güvenlik ve bölgesel istikrarın da merkezinde yer aldığını belirten Erdoğan, petrol ve doğal gazın stratejik önemini koruduğunu ifade etti.

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gerilimlere değinen Erdoğan, bu süreçlerin enerji arz güvenliğini doğrudan etkilediğini ve fiyatlarda ciddi artışlara yol açtığını dile getirdi. Türkiye'nin diplomasi ve diyalog odaklı politikalarla krizlerin dışında kalmaya çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı, ülkenin güvenilir bir enerji ortağı haline geldiğini söyledi.

'DOĞAL GAZ KAPASİTESİ 5 KAT ARTTI'

Enerji alanındaki yatırımlara da değinen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin doğal gaz giriş kapasitesinin 90 milyon metreküpten 495 milyon metreküpe yükseldiğini açıkladı. Türkiye'nin 39 ülkeden 50'den fazla şirketle doğal gaz tedarik eden büyük bir enerji altyapısına sahip olduğunu ifade etti.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin günlük 9,5 milyon metreküpe ulaştığını belirten Erdoğan, yeni yatırımlarla bu rakamın artırılacağını söyledi.

Şırnak Gabar'daki petrol keşfine de değinen Cumhurbaşkanı, buradaki üretimin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Enerji, madencilik ve kritik mineraller alanında Türkiye'nin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin artık bu alanlarda 'oyun kurucu' bir aktör olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve yenilenebilir enerji yatırımlarına da dikkat çeken Erdoğan, 'Enerjide tam bağımsızlık Türkiye'nin Kızılelma'sıdır' ifadelerini kullandı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Zirve sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a merhum hattat Hasan Çelebi'nin kaleme aldığı bir eser takdim etti.