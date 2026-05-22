Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda doğal zenginliklerin korunmasına ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılmasına vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin sahip olduğu doğal gen zenginliği, yaban hayatı ve endemik türlerle birlikte tüm biyolojik çeşitliliğin korunmasının en önemli önceliklerden biri olduğu ifade edildi.

Bakanlık mesajında, 'Eşsiz doğamız, en büyük mirasımızdır' ifadesiyle Türkiye'nin doğal varlıklarının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Paylaşımda, yaban hayatından ekosistemlere, toprağın ve suyun korunmasına kadar tüm doğal değerlerin gelecek kuşaklara güvenle aktarılması gerektiği vurgulandı.

'DOĞAYA SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞI'

İnfografik içerikli paylaşımda, ülkenin biyolojik çeşitliliğini oluşturan tüm unsurların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizilen açıklamada, endemik türler ve doğal yaşam alanlarının korunmasına vurgu yapıldı.