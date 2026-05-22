Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, son toplantısında 156 dosyayı değerlendirerek çok sayıda mevzuata aykırı reklam ve ticari uygulamaya toplam milyonlarca liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Özellikle 5G reklamları ve yanıltıcı sağlık beyanları dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tüketicileri yanıltıcı ticari uygulamalar ile haksız rekabet ve aldatıcı reklamların ele alındığı toplantıda, toplam 156 dosyayı görüştü. 146 dosyanın mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yaklaşık 23 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca 17 reklam hakkında erişim engeli kararı alındı.

YILIN İLK 5 AYINDA 122 MİLYON TL CEZA

Kurulun yılın ilk beş ayında uyguladığı toplam idari para cezası miktarının 122 milyon TL'yi aştığı bildirildi.

5G REKLAMLARINA 'YANILTICI İÇERİK' CEZASI

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, 1 Nisan 2026 itibarıyla devreye giren 5G teknolojisine yönelik reklam kampanyaları oldu. Tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamları nedeniyle üç işletmeciye idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Sektördeki 'üstünlük' iddialarına ilişkin incelemelerin ise sürdüğü belirtildi.

Elektronik pazar yerlerinde ürün tanıtımlarında yer alan yanıltıcı sağlık beyanları da denetim kapsamına alındı.

'Kadın sirkesi' ve 'Sultan sirkesi' olarak bilinen ürünlere ilişkin soru-cevap alanlarında yapılan yanıltıcı sağlık iddiaları nedeniyle 9 firmaya idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, bazı dijital platformlarda tüketici onayı olmadan önceden seçili sunulan ek ücretli hizmetler nedeniyle bir firmaya ceza verildi.

Kurul, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik incelemeler kapsamında 16 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.