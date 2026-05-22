Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde geleneksel çay hasadı etkinliği yapıldı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü iş birliğinde, ilçeye bağlı Dereiçi köyünde düzenlenen geleneksel çay hasadı programında konuşan Vali Turan Ergün, çayın Türk toplumunda ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2025'de 1 milyon 400 bin tona yakın yaş çay üretimi gerçekleştiğini belirten Vali Ergün, bu üretimden yaklaşık 256 bin ton civarında da kuru çay elde edildiğini dile getirdi. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde çay üretiminin yoğun şekilde yapıldığını ifade eden Vali Ergün, 'Bu bölgelerde çay üretimi ve bundan elde edilen gelir vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından birini oluşturmaktadır. ÇAYKUR'un yanında ilimizde faaliyet gösteren iki özel sektör fabrikasıyla birlikte toplam 6 çay fabrikamız bulunuyor.' dedi.

Vali Ergün, geçen yıl kentte 156 bin ton yaş çay üretimi yapıldığını kaydetti.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise Artvin'de 20 bin 250 kişinin 92 bin dekar alanda çay üretimi yaptığını belirtti. ÇAYKUR'un kentte 4 fabrikası bulunduğunu dile getiren Alim, günlük 900 ton kapasiteleri olduğunu ifade ederek, yo olan dönemlerde çay alımının bin 500 ile 2 bin tona kadar çıkabildiğini, geçen yıl bölgeden 105 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çayın her öğünde tüketilebildiğine değinen Alim, 'Bizler üretim anlamında dünyadaki diğer bölgelere göre çok daha sonradan sürece dahil olsak da bugün dünyada kişi başına 3,5 kilogram ile yıllık en fazla çay tüketen ülke konumundayız.' ifadesini kullandı.

Artvin Ticaret Borsası Başkan Vekili Hakan Ermiş ise, çayın üreticinin kazancı nedeniyle bölge için çok önemli bir ürün olduğunu ifade ederek, geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Konuşmalar sonrasında programa katılanlar geleneksel makaslarla çay tarlasında hasat yaptı.