Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığına ve finansal piyasalarda güven ortamının önemine dikkat çekti. Erdoğan, 'Ülkemiz bölgesinin güvenli limanıdır' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen programda konuşan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi ve finansal yatırımlara ilişkin son dönemde atılan adımları hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce hayata geçirilen düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi'nde açılan 'Tek Durak Ofis' ile yabancı yatırımcıların Türkiye'ye erişiminin kolaylaştırıldığını belirtti.

'TÜRKİYE KRİZLERE KARŞI DAYANIKLILIĞINI İSPAT ETTİ'

Bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik, diplomatik ve toplumsal istikrar açısından güçlü bir konumda olduğunu gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin krizlere karşı dayanıklılığını kanıtladığını söyledi. İletişim Başkanlığı'nın aktardığı habere göre 'Ülkemiz, bölgesinin güvenli limanı olduğunu bir kez daha göstermiştir' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konumun daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda konuştu:



SPK'YA 'YATIRIMCIYI KORUMA' VURGUSU

Konuşmasında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) da özel bir başlık açarak yatırımcıların korunmasının temel öncelik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, SPK'nın düzenleme ve denetleme görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirterek, özellikle küçük yatırımcıların istismara karşı korunmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

Sermaye piyasalarının doğası gereği risk içerdiğini ancak denetim ve düzenleme mekanizmalarının manipülasyona izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, finansal sisteme duyulan güvenin artırılmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarrufların üretime ve kalkınmaya yönlendirilmesi için finansal okuryazarlığın artırılması gerektiğini belirterek, güvenli ve şeffaf bir piyasa yapısının hedeflendiğini söyledi.