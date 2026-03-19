Bursa Osmangazi Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde pastane ve tatlı imalathanelerinde denetimlerini artırarak hijyen ve ruhsat kontrollerine ilişkin ilçe genelinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ekipleri, Ramazan Bayramı'nda artan tatlı tüketimi nedeniyle ilçe genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathaneleri ve pastanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen koşulları, üretim standartları ve ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi.

Denetimlerde, işletmelerin temizlik durumu, kullanılan malzemelerin uygunluğu ve saklama koşulları gibi birçok faktör detaylı şekilde kontrol edildi.

Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelere ekipler tarafından teşekkür edilirken, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler uygulanarak, eksikliklerin giderilmesi için uyarılar yapıldı.

Çok uzun yıllardır tatlı işletmeciliği yapan Necdet Sevinç, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için uygulamaların gerekliliğini ifade etti.

Halk sağlığını ön planda tutan Osmangazi Belediyesi, bayram süresince de denetimlerini aralıksız sürdürerek, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için çalışmalarına devam edecek.