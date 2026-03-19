Muğla Milas Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla bünyesine kazandırdığı yeni araçların tanıtımını gerçekleştirdi. Modern donanımlara sahip yeni araçlarla belediyenin hizmet kapasitesi daha da artacak.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Milas'a sunduğu hizmet olanaklarını artırmak, daha geniş alanda, daha hızlı hizmet verebilmek için 2 adet kamyonet, 1 adet çöp taksi, 1 adet asfalt distribütörü ve 1 adet 20 tonluk paletli ekskavatörü araç filosuna dahil eden Milas Belediyesi, araç envanterinin gücüne güç kattı. Araçlar tanıtım töreninin ardından hızla ilçemize hizmet vermeye başlayacak.

Milas Belediyesi tarafından alımı yapılan ve teslim alınması beklenen 13 araçlık filo da önümüzdeki günlerde envantere girecek.

'TESLİM EDİLMESİNİ BEKLEDİĞİMİZ 13 ARACIMIZ DAHA VAR':

Yeni araçların tanıtım töreni Kuyular Mevkii'nde gerçekleştirildi. Tanıtım töreninde konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Belediyemizin çalışmalarına hız kazandırabilmek için belediyemiz bünyesine dahil ettiğimiz araçların tanıtımı için toplandık. Bu araçların haricinde alımını yaptığımız ve teslim edilmesini beklediğimiz 13 aracımız var. Bayramdan sonra o araçlarımız da gelecek. Halkımıza hizmet etmek ve onların işlerini kolaylaştırmak amacıyla seçimlerden önce verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü vatandaş bizden hizmet bekliyor. O hizmeti aksatmadan yapabilmek için bu çalışmaları yapmamız gerekiyordu. İlçemiz geniş bir coğrafyaya sahip ve mahalle sayımız da oldukça fazla. Tüm alanlara hizmet götürebilmek için daha çok ekipman almamız gerekiyor. Araçlarımızın Milas'ımıza, belediyemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Başkan Topuz konuşmasını tamamlamasının araçları tek tek inceledi. Ekskavatörün şoför mahalline geçen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, teknik personellerden araç hakkında bilgiler de aldı.

Araç tanıtım töreni günün anısına çekilen toplu fotoğrafların ardından son buldu.