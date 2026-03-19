İzmir Çiğli Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki cami ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü faaliyetler vatandaşların bayramı daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi amacıyla titizlikle tamamlandı.

Çiğli Belediyesi ekipleri, merkez mahallelerin yanı sıra ilçenin dört bir yanında bulunan cami ve mezarlıklarda eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirerek geniş bir alanda kısa sürede temizlik faaliyetlerini tamamladı.

MEZARLIKLAR ZİYARETE HAZIR HALE GETİRİLDİ

Bayram öncesi gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki mezarlıklarda yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi, yol bakım ve genel temizlik çalışmaları yapıldı.

Ekipler, mezarlık alanlarını daha düzenli ve bakımlı hale getirerek vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.

CAMİLERDE DETAYLI TEMİZLİK VE HİJYEN ÇALIŞMASI

Çalışmalar yalnızca mezarlıklarla sınırlı kalmadı. İlçe genelindeki camilerde de kapsamlı iç ve dış temizlik yapılıyor. Halılar süpürülüp dezenfekte edilirken; mihrap, minber ve kürsü gibi bölümler özenle temizleniyor.

Ayakkabılıklar, abdesthaneler ve tuvaletler hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediliyor. Ayrıca cami avluları düzenlenerek daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuluyor.

BAŞKAN YILDIZ: 'HEM MANEVİ HEM KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Ramazan Bayramı öncesinde hemşehrilerimizin mezarlık ziyaretlerini ve ibadetlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürüttük. Mezarlıklarımız, geçmişimizle olan bağımızın önemli simgelerinden biri. Öte yandan temiz ve düzenli ibadethanelerde komşularımızın huzur içinde bir araya gelmesi de bizler için büyük bir önem taşıyor. Bu anlayışla hareket ederek ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarımızı tamamladık. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.'