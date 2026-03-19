Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Ramazan Bayramı öncesinde görev başındaki kamu personelini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Bayram süresince mesai yapan kurumlara gerçekleştirilen ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Program kapsamında ilk olarak Gebze Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit, sağlık çalışanları ve hastalarla bir araya geldi. Servisleri gezen heyet, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, sağlık personeline fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

EMNİYET TEŞKİLATINA TEBRİK

Heyet daha sonra Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev başındaki polislerle bayramlaştı. Ziyarette, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet personeline kolaylıklar dilendi, bayramları tebrik edildi.

İTFAİYE PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Bayram ziyaretleri kapsamında Gebze İtfaiye Grup Başkanlığı'na da giden Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit, itfaiye personeli ile bir araya geldi. Ziyarette, can ve mal güvenliği için büyük özveriyle çalışan itfaiyecilere teşekkür edilerek bayramları kutlandı.

JANDARMA KOMUTANLIĞINA ZİYARET

Programın son durağı Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Burada görev yapan jandarma personeli ile bayramlaşan Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit, ülkenin huzuru ve güvenliği için görev yapan kolluk kuvvetlerine hayırlı bayramlar diledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, bayramda da görevleri başında olan tüm kamu personeline teşekkür edilerek Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.