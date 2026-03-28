Sivas Belediyesi, altyapıda teknolojik bir devrime imza atarak kendi iştiraki Özbelsan A.Ş. bünyesinde üretilen ileri teknolojiye sahip LoRaWAN haberleşmeli Ultrasonik ve Mekanik Su Sayaçlarını kamuoyuna tanıttı. Düzenlenen lansman toplantısında, Sivas'ın su yönetimini dijitalleştiren ve kayıp-kaçağı minimize eden sistemin detayları paylaşıldı.

SİVAS (İGFA) - Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda belediye başkanı, başkan yardımcısı, birim müdürü ve teknik ekiplerin yanı sıra kaymakamlıklar, il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerinden yetkililer yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda ilk olarak söz alan Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Yunus Kantar, 'Bizim asli görevimiz Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetlere ve çalışmalara en üst seviyede destek vermektir. Aynı zamanda üretmek, ürettiklerimizi Sivas halkının menfaatleri doğrultusunda yatırıma dönüştürmektir. Bugün burada Özbelsan olarak sadece bir ürünün lansmanı değil aynı zamanda bir dönüşümün, kararlı ve güçlü bir vizyonun tanıtımına da şahitlik edeceğiz. Bu süreçte şirketimizi daha kurumsal, daha sistematik ve en önemlisi üreten bir yapı haline getirmek için kararlı adamlar attık. Yapmış olduğumuz her çalışmayı şehrimizin ve belediyemizin menfaatleri doğrultusunda yapmaktayız' dedi.

'ALTERNATİF KAYNAKLAR ÜRETMEMİZ ŞART'

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Belediyenin kendi kaynaklarını üretmesi konusunda ciddi bir çalışma içerisine girdiklerini dile getiren Başkan Dr. Adem Uzun ise 'Üzerinde en hassasiyette durduğumuz konuların başında altyapı çalışmaları geliyor. Altyapıdaki çalışmayı su sayaçlarına kadar taşımamız lazım diye hedef belirledik. Çünkü göreve geldiğimizde %53 kayıp-kaçak olan, 2022 sonu itibariyle 4 Eylül Barajı'nın kuruduğu, bir buçuk ay su kesintileriyle karşı karşıya kalmış olan bir şehir vardı. Uluslararası verirler ne diyor; dünyayı kuraklık bekliyor, iklim krizleri bekliyor. O zaman bizim acilen altyapıya girip, aynı zamanda da alternatif kaynaklar üretmemiz lazım dedik. Çok büyük bir altyapı dönüşümünü başlattık' dedi.

'ALTYAPIDA TÜRKİYE EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİK HAMLELERİNDEN BİRİNİ YAPIYORUZ'

Yapılan çalışmalar hakkında rakamları paylaşan Başkan Uzun, 'Şimdiye kadar 36 kilometre uzunluğunda yağmur hattı, 46 kilometre uzunluğunda kanalizasyon, 71 kilometre uzunluğunda içme suyu attı değiştirdik. Yetmedi, İlbank ile bir proje hazırladık. 1 milyar 400 milyon TL İlbank'tan alacağız. Yaklaşık 800-900 milyon TL'de biz koyacağız. Böylece 45 kilometre yağmur hattı, 49 kilometre kanalizasyon hattı, 120 kilometre de içme suyu hattı yapacağız. Sadece içme suyunda ortalama 600 ila 800'lük borularla Sivas'tan Kayseri'ye kadar bir hat döşemiş olacağız. Kayıp kaçakta büyük mücadeleye girdik. Hiç kimsenin cesaret edemediği çelik hatların değişimine girdik. Şehrin en önemli, en yoğun bölgelerindeki çelik hatları değiştirdik. Sadece kayıp kaçak değil, vatandaşın sağlığını önceleyen de bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Gece dinlemeleri yaptık ama en önemli yaptığımız çalışmalardan birisi SCADA çalışmamız: Yerli ve milli teknolojiye dayalı, altyapıda Türkiye en önemli teknolojik hamlelerinden birini yapmaya başladık. Göreve geldiğimizde %6 civarında olan barajdaki doluluk oranı şu an itibariyle %23'ü geçti. İnşallah Haziran ayı sonuna doğru daha da artacak' şeklinde konuştu.

'EVİNİZDEKİ DAMLAYAN MUSLUĞU SİSTEMDEN GÖRÜYORUZ'

Altyapı çalışmalarının en hassas konularından biri olan sayaç meselesini de gündeme alarak bu yönde önemli bir yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Uzun, 'Özbelsan Müdürümüz, ekibi ile birlikte güzel bir çalışma ortaya koydu. Önce yurt dışı izinlerini aldık, akreditasyon belgelerini aldık ve tüm uluslararası belgeleri tamamladık. İlk olarak Eğri Köprü Mahallesi'nde şu an itibariyle sayaçlar tamamıyla kurulabilir bir hale geldi. Peki, bu sayaç bize ne getiriyor? Hassas bir ölçüm getiriyor. Yerli ve milli teknoloji olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. SCADA sisteminde de yerli ve milli teknolojiyi tercih ettik. Dünyada SCADA'nın iki tane lideri var. Biri İngiltere, diğeri İsrail: İleride savaş olur, herhangi bir sıkıntı olur diye biz yerli ve milli yazılım tercih ettik. Basıncı yönetebiliyoruz, uzaktan kayıp kaçakları görebiliyoruz, uzaktan birileri altyapımıza müdahale edebilir diye düşündük ve Türkiye'nin bu konuda en iyi firmalarıyla çalışmaya başladık. Bu sayede vatandaşın cebine para yansımıyor, kayıp ve kaçağı tespit ediyoruz. Arkadaşlarımız pilot denemeleri yaparken vatandaşımızın birinin evine gidiyorlar ve kapıyı çalıyorlar. Diyorlar ki 'evinizde damlayan musluk var'. Çünkü sistem bizi uyarıyor. Vatandaş diyor ki 'benim evimdeki damlayan musluğu nereden görüyoruz'. Şu an bu sayaçlar bize evlerde damlayan musluğa kadar uyarı veriyor. Böylece vatandaşı uyarıyoruz. Bu durum kayıp kaçağı ciddi anlamda azaltacak. Sistem uzaktan erişim imkanı sağlıyor, cep telefonundan belediyemizin sitesine giriyoruz, burada e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıyoruz. Tıpkı motorlu taşıtlar vergisi öder gibi kaç ton su yükleyeceğimizi seçiyor, kredi kartı ödeme yaptıktan sonra 15-20 saniye içinde su yükleniyor. Artık kartla su yükleme dönemi sona eriyor. Türkiye'de örnek bir sayaç olduğunu ifade etmek istiyorum. Uzun ömürlü bir pil özelliği taşıyor. En önemlisi vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlıyor' ifadelerini kullandı.

SİVAS'IN YENİ MARKASINDA HEDEF 'İHRACAT'

Sürecin şimdiye kadar profesyonel bir ekip tarafından yürütüldüğüne işaret eden Başkan Uzun, 'Bu sayacımızı Türkiye'ye yaymak, daha sonra da inşallah ihracatını yapmayı hedefliyoruz. Bu sayaçların üretimini Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent'te gerçekleştiriyoruz. En hassas kalibrasyon merkezlerinden birisini burada kurduk. Her şeyi profesyonel bir şekilde bu noktaya kadar getirdik. Çok büyük yatırımlar yaptık. İnşallah bu yatırımların karşılığı vatandaşımıza kolaylık, bize de hizmet olarak geri döner. Şehrimiz bir marka üretiyor, üreten belediyecilik, güçlü belediyecilik, güçlü Sivas en önemsediğimiz konular: Üretmeye devam edeceğiz. Yakın bir tarihte de Özbelsan çok daha büyük bir işe girecek. Yakında bunun da müjdesini vereceğiz. Özellikle şehrimizin ticari bölgelerine hayat verecek bir proje olacak. Bu kadar teknolojik, bu kadar gelişmiş, vatandaşa kolaylık sağlayan, zaman tasarrufu sağlayan, arabasına binip gecenin bir yarısı ATM'ye gidip su yüklemek zorunda bırakmayan bir sistem için bizim belirlediğimiz fiyat ise 5 bin 500 TL oldu, hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Konuşmaların ardından akıllı su sayaçları üretimi ve servis hizmetleri konusunda katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verildi.