İstanbul Valiliği, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın mahkemede dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sürecin tamamen bakanlık onaylarıyla yürüdüğünü açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Şişli'de Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan ve kamuoyunda tartışma konusu olan arsa ve inşaat sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Resul Emrah Şahan'ın yargılandığı dosyada ileri sürdüğü iddiaların 'çarpıtma' niteliğinde olduğu vurgulandı.

Valilik, söz konusu arsanın Bulgar Vakfı'na ait olduğunu ve 2006 yılında Taş Yapı ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını hatırlattı. Şişli Belediyesi'nin 2008'de 72 katlı avan projeyi onayladığı, ancak inşaat ruhsatının 2015'e kadar verilmediği belirtildi. Sürecin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projeyi 38 kata düşürerek onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketin başlattığı inşaat çalışmalarının Şişli Belediyesi tarafından çeşitli gerekçelerle engellendiği, bunun üzerine konunun İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara taşındığı ve mülkiye başmüfettişi görevlendirildiği kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada Vali Davut Gül ile Resul Emrah Şahan arasında gerçekleşen görüşmenin de bu şikâyet ve mağduriyet iddiaları kapsamında yapıldığını belirterek, görüşmeye farklı anlamlar yüklenemeyeceğinin altı çizildi. Ayrıca, tartışmaya konu işlemlerin tamamının kayyum atanmasından önceki döneme ait olduğu, kayyum sürecinde şirket lehine herhangi bir idari karar alınmadığı ifade edilen açıklamada, 'Özel Proje Alanı' kapsamındaki işlemlerin doğrudan bakanlık yetkisinde olduğu, ilçe belediyesinin bu alanda tasarruf yetkisinin bulunmadığı da yer aldı.

Valilik, devam eden yargı süreci hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, sürecin hukuki zeminde sonuçlanacağını vurguladı.