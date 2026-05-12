İstanbul Valisi Davut Gül, 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hâli' projesi kapsamında hayırsever katkılarıyla eğitim kurumlarının yenilendiğini belirterek İstanbul'a desteklerin süreceğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yürütülen 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hâli' projesi kapsamında hayırseverlerin katkısıyla eğitim kurumlarının güçlendirildiğini açıkladı.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, Valilik, Kadıköy Kaymakamlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile bağışçılar Servet Küçükçalık ve Efe Alibeyoğlu arasında okulun onarım, tadilat ve donatım işlerine ilişkin protokol imzalandı. Törende konuşan Vali Davut Gül, göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 3 yıldır hayırseverlerin desteğiyle İstanbul'a katkı sağladıklarını belirterek, farklı alanlarda iş birliği modelleri geliştirdiklerini ifade etti.

Valimiz Davut Gül: 'Göreve geldiğimiz günden beri, İstanbul'umuza hayırseverlerin desteği ile katkı sağlıyoruz.'



'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hâli' projemiz kapsamında; Valiliğimiz, Kadıköy Kaymakamlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile bağışçı ve okul mezunu Sayın Servet: https://t.co/JjeAD0ut3l pic.twitter.com/2PU0DmoNk6 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 12, 2026

Vali Gül, köklü eğitim kurumlarının kapsamlı şekilde yenilenmesinin önemine dikkat çekerek, projeye katkı sunan bağışçılara teşekkür etti ve desteklerin artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hâli' projesi kapsamında kamu-özel iş birliğiyle eğitim altyapısının güçlendirilmesinin sürdürüleceğini kaydetti.