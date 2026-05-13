Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar TL işlem hacmine sahip şebekeye yönelik 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında yaklaşık 24 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen suç ağına yönelik 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, yasa dışı bahis yapılanmalarının özellikle gençleri hedef aldığını ve ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Operasyonun başarıyla yürütülmesinde emeği geçen savcılık ve jandarma ekiplerine teşekkür eden Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet ve İçişleri bakanlıkları arasındaki koordinasyonun suçla mücadelede önemli rol oynadığını vurguladı.

