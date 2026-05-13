İçişleri Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerine ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle sınav, atama ve kadro geçişlerine yönelik önemli kriterler yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinde birçok kadro için yeni şartlar getirildi. Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü kadrolarına atanacak personelin hizmet süresi ve görev deneyimi kriterleri yeniden düzenlendi. Yönetmelikte ayrıca yabancı dil şartına ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. Mütercim-tercüman kadrolarına atanacak personel için YDS veya e-YDS'den en az 'B' düzeyinde puan alma şartı getirildi. Bunun yanı sıra programcı ve çözümleyici kadroları için programlama dili bilgisi zorunlu hale getirildi.

Yeni düzenlemeyle görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında tercih sistemi de uygulanabilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, başarı puanlarına göre ilan edilen kadrolar arasında tercih yapabilecek.

Atama ve nakil süreçlerinde de dikkat çeken değişikliklere gidildi. Şube müdürleri ile bazı il ve ilçe müdürleri arasında sınavsız naklen atama imkânı tanınırken, doktora mezunu personele belirli şartları taşımaları halinde sınavsız görevde yükselme hakkı getirildi.

Öte yandan yönetmelikte yer alan geçici maddeyle, bazı kadrolar için aranan alt hizmet süresi şartının 1 Ocak 2027 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanacağı belirtildi.