Ticari süt işletmeleri tarafından mart ayında toplanan inek sütü miktarı 1 milyon 7 bin tonu aşarken, ayran, kefir, yoğurt ve içme sütü üretiminde dikkat çeken artışlar yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini yayımladı.

Buna göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 7 bin 179 ton oldu. Ocak-mart döneminde ise süt toplama miktarı yıllık bazda yüzde 0,5 geriledi.

AYRAN VE KEFİRDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Mart ayında süt ürünleri üretiminde ise birçok kalemde artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 3,1, ayran ve kefir üretimi yüzde 19,2, yoğurt üretimi yüzde 9,6 ve içme sütü üretimi yüzde 10,5 arttı. Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Yılın ilk üç aylık döneminde de üretim artışları sürdü. Ocak-Mart döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 10,8, yoğurt üretimi yüzde 10,3, içme sütü üretimi yüzde 6,4 ve inek peyniri üretimi yüzde 2,7 yükseldi. Aynı dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,2 azaldı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise şubat ayında 888 bin 262 ton olan toplanan inek sütü miktarı, mart ayında yüzde 13,4 artarak 1 milyon 7 bin 179 tona ulaştı. İçme sütü üretimi de bir önceki aya göre yüzde 19 artışla 164 bin 354 ton olarak gerçekleşti.