Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir firmanın kurşun-çinko kapalı ocak işletmesi açma girişiminde bulunduğunu ancak gerekli izinleri alamadığını söyleyen Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, 'Bu gelişme, köy halkına bir nebze olsun nefes aldırdı. Yıllardır doğası, suyu ve tarım alanları üzerindeki baskıyla yaşayan Kirazlıyayla'da yurttaşlar artık yeni maden projeleri değil, güvenli ve sağlıklı bir yaşam istiyor' dedi.

Kirazlıyayla'da kurulması planlanan kurşun-çinko kapalı ocak madeni projesiyle ilgili önemli bir karar çıktığını ifade eden Erdem, 'Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan komisyon raporunda, Ergüden Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan 'Kurşun Çinko Kapalı Ocak İşletmesi' projesinin ilgili mevzuata uygun olmadığı belirtildi. Yaklaşık 30 bin 247 metrekarelik alanda yapılması planlanan proje için Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verdiği görüşte, proje sahasının 3 kilometre yakın çevresinde zeytinlik alanlar bulunduğu ifade edildi. Raporda, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un 20. maddesi gereğince zeytinlik alanlara yakın bölgelerde kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesislerin kurulamayacağı vurgulandı' dedi.

Erdem, komisyon raporunda ayrıca ÇED Yönetmeliği'nin ilgili maddesine atıf yapılarak, projenin mevcut mevzuata uygun bulunmadığı durumlarda ÇED sürecinin sonlandırılması gerektiğinin vurgulandığına dikkat çekti.

Bu kararın yalnızca teknik bir süreç değil, yıllardır verilen çevre mücadelesinin sonucu olduğunu belirten Erdem şunları kaydetti:

'Kirazlıyayla'da yapılmak istenen kurşun-çinko madeni projesine ilişkin yıllardır dile getirdiğimiz uyarılar bugün resmi kurum raporlarıyla doğrulanmış oldu. Bu mesele sadece bir maden sahası meselesi değildir. Burada söz konusu olan, Yenişehir Ovası'nın geleceği, tarımsal üretim, zeytinlikler, su kaynakları ve bölgedeki yaşam alanlarıdır. Zeytinliklerin bulunduğu bir bölgede ağır metal riski taşıyan madencilik faaliyetlerinin yaratacağı tahribat ortadadır. Kurşun ve çinko madenciliği sadece kazı yapılan alanı değil, ortaya çıkacak toz, atık ve kimyasal etkiler nedeniyle çok daha geniş bir ekosistemi etkileyebilir. Tarım kenti kimliğiyle bilinen Yenişehir'de toprağın, suyun ve üretim alanlarının bu tür projelerle baskı altına alınmasını kabul etmiyoruz. Yenişehir Çevre Platformu olarak hem hukuki hem toplumsal düzeyde sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yenişehir Ovası madencilik faaliyetleriyle değil, tarımıyla, üretimiyle ve doğal yaşamıyla anılmalıdır.'