Operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta eş zamanlı gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında, 'Siber Vatan'da suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz' mesajı verildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 61 şüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL'lik para hareketliliği belirlendi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlara, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu destek verdi.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 'Yasa Dışı Bahis' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik Şanlıurfa merkezli 21 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

