Kayseri Kocasinan Belediyesi, halk sağlığını korumak ve Kayserililerin yaz aylarını daha rahat geçirmesini sağlamak amacıyla haşerelerle mücadele çalışmalarını yılın 12 ayında aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kış döneminde başarılı bir ilaçlama çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Çevreci ve bilimsel yöntemlerle yürütülen mücadele kapsamında, haşere üreme riski bulunan tüm alanlarda düzenli ilaçlama yapılıyor.

Gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir ilçe bırakmak için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Vektörle mücadele ekiplerimiz, kış döneminde yürüttükleri başarılı çalışmaların ardından özellikle bahar aylarında haşere üreme ihtimali bulunan her noktada faaliyetlerini sürdürüyor.' dedi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle 'Sağlığınız Bizim İçin Önemli' sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimin daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını artırdık ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor.' ifadelerini kullandı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı etkin mücadele yürütüyor. Parklar, bahçeler, havuzlar, fosseptikler, kanallar, mazgallar, durgun su alanları ve kapalı mekânlar başta olmak üzere haşere üremesine elverişli tüm noktalar düzenli olarak ilaçlanıyor. Uzman personel tarafından yürütülen çalışmalarda, çevreye duyarlı yöntemlerin yanı sıra ULV ilaçlama sistemi ve donanımlı araçlar kullanılıyor. Bu çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesinin amaçlandığı bildirildi.