Sırrı Süreyya Önder iki yanında hayır pankartlarıyla partisinin destekçileri arasında

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Önder'in bu hastaneye nabızsız bir şekilde getirildiği ve müdahalelerle yeniden dolaşım sağlandığı belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı PKK'nın silah bırakması projesi sonrası Pervin Buldan ile ziyaret etmişti.

Aort damarında yırtığın teşhis edilmesiyle saat 23.35'te acil olarak ameliyata alınan Önder'e 12 saat süren operasyonla by-pass ve aort greftleme işlemleri yapıldı.

Ancak kalbin sağ tarafı yeterince kasılamadığı için kalp destek cihazına bağlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yoğun bakıma alınan Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor.

Çarşamba sabahı hastane önünde basın açıklaması yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Umutla bekliyoruz" dedi.

DEM Parti tarafından gece yapılan açıklamada, "Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder'in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz" denildi.

Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, gece basına yaptığı açıklamada, "Tüm Kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması..." ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri, il başkanları, parti yöneticileri hastanede süreci takip ediyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da hastaneye gidenler arasında.

Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi Davut Gül gece hastane önünde yaptığı açıklamda, Önder'in ilk ihbardan yaklaşık yarım saat sonra hastaneye getirildiğini söyledi.

"Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, MHP Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer devlet büyüklerimiz mesele ile yakinen ilgilendi" diye ekledi.

Pek çok siyasetçi sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.



Demirtaş: Seni seviyoruz Sırrı Abi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Önder için "Seni seviyoruz Sırrı Abi" başlıklı bir mektup kaleme aldı.

Adına yönetilen sosyal medya hesaplarında paylaşılan mektupta Demirtaş, Önder'in yıllardır barış mücadelesi verdiğini, bu uğurda defalarca saldırıya uğradığını ancak asla geri adım atmadığını ve mücadeleci kimliği olduğunu ifade etti.

Demirtaş, mesajında, Önder'in geçmişte yaşadığı bir cezaevi ziyaretinde fenalaştığı ve buna rağmen "Önce barış, ölmekse Allah'ın emri" dediği anı da yer aldı.

Demirtaş, "Kürt-Türk herkes bilmeli ki, Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için elinden gelenin fazlasını yaptı, hiçbir zaman ucuz siyaset peşinde koşmadı" dedi.

Mesajının sonunda, "Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak. O da bir gün göğsünü gere gere kendi emeğinin karşılığını görecek. Bunu en çok hak edenlerdensin. Dualarımız, kalbimiz seninle" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 1962'de Adıyaman'da Türkmen bir ailede doğdu.

Sosyalist bir dünya görüşünü benimseyen Önder gençliğinde devrimci gruplar içinde yer aldı.

12 Eylül 1980 darbesinden bir yıl sonra, 19 yaşında siyasi çalışmalarından dolayı gözaltına alındı, işkence gördü ve Mamak Cezaevi'ne gönderildi. Hapiste yedi yıl kaldı.

Sinemacı, oyuncu ve yazar kimliğiyle öne çıktı. 2010'da BirGün ve ardından Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

2011 genel seçimlerde Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku'nun bağımsız adayı olarak İstanbul milletvekili seçildi.

2013'te, HDP'nin eş genel başkan yardımcısı oldu. 2013'teki Gezi Parkı eylemlerinde yer alan ilk milletvekiliydi.

Türkiye'de 2013-2015 arasındaki "çözüm süreci" olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerden biriydi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın hapis yattığı İmralı Cezaevi'ne ve Kandil'e giden ekipler içinde yer aldı.

6 Aralık 2018'de "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 4 Ekim 2019'da serbest bırakıldı.

Ardından tekrar milletvekili seçilen Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM Başkanvekililiği yapıyor.

Önder ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan ve hükümet ile görüşmeler yürüten İmralı heyetinde yer alıyor.