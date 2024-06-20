Tokenizasyon, fiziksel veya dijital varlıkların blokzincir üzerinde dijital tokenlar olarak temsil edilmesini sağlayan uçtan uca entegrasyon projeleri olarak öne çıkıyor.İSTANBU L (İGFA) - Varlıkların dijital mülkiyetini ve transferini kolaylaştırırken finans, gayrimenkul, medya, sağlık, eğitim, perakende, enerji, tarım, gıda, turizm gibi tüm sektörlerde uygulanabiliyor. Dijitalleşme ve erişilebilirliği artırırken, varlık yönetimini kolaylaştırıyor ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Kripto Varlık Yasası ile Türkiye’de şirketler ve kurumlar için yepyeni tokenizasyon projelerinin önü sonuna kadar açılıyor.

Tokenizasyon, şirketler ve kurumlar için yeni finansman yöntemleri, daha geniş yatırımcı kitlelerine erişim ve yenilikçi iş modelleri geliştirme fırsatları sunuyor. Dijital dönüşümü hızlandırarak ekonomik büyümeye ve teknolojiye dayalı bir ekosistem oluşturulmasına katkı sağlıyor. Şenol Vatansever, tokenizasyonun önemine dikkat çekerek şunları belirtti: "Tokenizasyon, şirketlere yeni pazarlar açma ve yatırımcılarla daha etkin olarak etkileşime girme fırsatları sunuyor. Gerçek dünya varlıklarının dijitalleşmesi, likidite ve erişilebilirlik açısından büyük avantajlar sağlıyor."