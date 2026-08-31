TÜİK'in yıllık verilere dayalı hesaplamasına göre bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı. Cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 41,6 yükselerek 63 trilyon 240 milyar 524 milyon TL oldu.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, yıllık gayrisafi yurt içi hasılaya ilişkin 2025 yılı verilerini açıkladı. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2025 yılında 714 bin 682 TL, dolar cinsinden ise 18 bin 103 dolar olarak hesaplandı.

İMALAT SANAYİ İLK SIRADA

Üretim yöntemine göre GSYH içinde en yüksek payı yüzde 15,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 12,9 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 9,2 ile gayrimenkul faaliyetleri izledi.

Yıllık büyümede ise inşaat sektörü yüzde 11,0 ile en hızlı artışı gösterdi. Onu kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 8,5, bilgi ve iletişim yüzde 7,9 ile takip etti. En fazla küçülen sektörler ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri oldu.

HANEHALKI TÜKETİMİ ARTTI

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 arttı. Bu harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. Hanehalkı harcamalarında en büyük payı yüzde 21,4 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 18,0 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 15,0 ile ulaştırma aldı.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2025'te yüzde 1,0 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 7,3 yükseldi. Bu kalemin GSYH içindeki payı yüzde 30,7 oldu.

Mal ve hizmet ihracatı 2025'te yüzde 0,6 azalırken, ithalat yüzde 4,6 arttı. Cari GSYH içinde ihracatın payı yüzde 24,7, ithalatın payı ise yüzde 25,0 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 40 ARTTI

Gelir yöntemiyle yapılan hesaplamalara göre işgücü ödemeleri 2025 yılında yüzde 40,0 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 41,3 yükseldi.

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2024'te yüzde 36,9 iken 2025'te yüzde 36,6'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,3'ten yüzde 44,3'e çıktı.